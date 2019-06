Frizer Nicole Kidman otkrio tajnu: Evo kako postići besprijekorno njegovanu kosu

Slavni frizer i vlasnik istoimene linije proizvoda za kosu Philip B. koji godinama brine o kosi brojnih holivudskih zvijezda, uključujući i Nicole Kidman, otkrio je nekoliko korisnih trikova koje vrijedi upamtiti ukoliko želite imati blistavu i nahranjenu kosu tijekom cijele godine

Možete se odjenuti u najljepšu toaletu i svoj make up razraditi do savršenstva, no ako vam je frizura loša, to će nažalost odraziti na cijeli stajling. Budimo iskreni - dobra frizura podignut će i najjednostavniji stajling, a pitate li modne stručnjake koliko je frizura bitna za cjelokupan dojam, mnogi od njih će vam reći da je katkad bolje imati prosječan stajling i svježe opranu i besprijekorno stiliziranu kosu, nego obrnuto.

Slavni stilist je za portal W Magazine otkrio nekoliko trikova koji će svakom beauty početniku pomoći postići besprijekoran izgled kose.

'Nije bilo namjerno, ali to je bio takozvani 'aha' trenutak na početku moje frizerske karijere. Radio sam u popularnom salonu u Los Angelesu s velikim holivudskim zvijezdama. Otkrio sam da su mnoge naše glumice s 'A' liste imale vrlo oštećenu kosu zbog stalnih toplinskih i kemijskih tretmana i čestih promjena boje kose. To mi je dalo za zadatak da pronađem učinkovite načine za obnovu i vraćanje koži vlažnosti. Imao sam intuiciju da ništa ne može izliječiti vlasište i pomoći rastu zdrave kose kao što su proizvodi na bazi bilja', rekao je slavni frizer u intervjuu za W Magazine.

Svakoj kosi je potreban individualni tretman, ali koje su osnove za pravilan, zdrav režim kose koji bi svi trebali slijediti?

Očistite kosu i vlasište. Svaki dan! Time ćete poboljšati protok krvi u kožu glave, što pomaže u poticanju obnavljanja stanica i čisti folikule kose, a sve to može usporiti minijaturizaciju folikula kako starimo. To je kao svojevrstan trening vlasišta koji pomaže u rastu zdrave kose. Također radite biljne tretmane uljem jednom do dvaput tjedno. Oni su 'must have', jer se naša kosa starenjem sve više isušuje. Tretmani biljnim uljima su optimalan način za očuvanje zdrave i sjaje kose te dubinsko čišćenje vlasišta. Molekule biljnog ulja su toliko sićušne da se bez problema upiju unutar vlasi i hrane kosu iznutra. Svaki višak ulja na površini kose jednostavno će se isprati šamponiranjem, stoga ne morate brinuti da će kosa izgledati masno ili teško.

Ne zaboravite na masku za kosu. Moje je pravilo da sve što oduzmete kosi kroz boju, kemijske tretmane ili alate za stiliziranje morate joj ponovno podariti. Kosa je zbog svakodnevnog tretiranja vrlo suha ili oštećena stoga ju je poželjno s vremena na vrijeme hidratizirati i nahraniti. Na kraju, zapamtite da šampon i regenerator obično nisu potrebni više od dva do tri puta tjedno.