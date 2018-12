Za njim sad luduju žene diljem svijeta, no on je vjeran samoj jednoj

Otkako je u kino dvorane diljem svijeta stigao najnoviji filmski hit 'Aquaman', pripadnice nježnijeg spola ne prestaju pričati o glavnom liku kojeg je utjelovio Jason Momoa. Očaranost 39-godišnjim glumcem, koji je prepoznatljiv postao i zbog svojeg savršeno isklesanog tijela, ali i duge kose, ne prestaje, a na radost brojnih obožavateljica, ali i 12 godina starije supruge Lise Bonett, svoju kosu ne namjerava skratiti

No, dok je Samsonu njegova ljubav, Dalila , prevarom odrezala kosu, nakon čega je izgubio svu svoju snagu, Jason Momoa otkrio je kako svoju ne želi rezati i to iz jednog jedinog razloga - zbog straha da će ga njegova supruga Lisa Bonett zbog toga ostaviti i zatražiti razvod.

39-godišnji glumac nema namjeru ošišati svoj zaštitni znak, a o tome je rekao: 'Moja supruga bi me ostavila da ju ošišam, stoga ja to ne radim i neću napraviti do daljnjega.' Ipak, dodao je kako je ta duga kosa i zaštitni znak Arthura Curryja, njegovog lika kojeg glumi u 'Aquamanu', a budući da promocije još uvijek traju, ne bi bilo pametno da se ošiša pa da mora nositi perike.