'Wake Up Call' novi je singl grupe Jonathan korišten u kontroverznom spotu o EPK 2020.

'Wake Up Call' novi je singl grupe Jonathan skinut s njihovog aktualnog i hvaljenog albuma 'To Hold'. Pjesma je to koju se može čuti u kontroveznom spotu Dalibora Matanića 'Port Of Diversity' napravljenog za Rijeku Europsku prijestolnicu kulture 2020.

Nakon pobjede u kategoriji Pjesme godine na nagradama 'Rock&Off', dva uspješna koncerta u zagrebačkom Saxu te prave velike američke turneje s 11 koncerata grupa Jonathan zaokružuje izuzetno uspješan početak 2019. i najavljuje jako zaposlene mjesece koji slijede. Singl 'Wake Up Call' ukupno je treći s albuma 'To Hold', nakon 'I Never Meant To Be There' i 'Something To Cry About'. Pjesma, a i sam bend mogu se čuti i vidjeti u spotu 'Port Of Diversity' Dalibora Matanića koji je ovih dana izazvao velike kontroverze, te naposlijetku bio povučen iz upotrebe.