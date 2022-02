Vrijedno priznanje: Nagradu žena godine Billboard je dodijelio 18-godišnjoj glazbenoj senzaciji

Olivia Rodrigo, 18-godišnja glazbena senzacija, dobitnica je prestižne nagrade za ženu 2022. godine koju dodjeljuje Billboard

Nagrada će joj biti svečano uručena na dodjeli Billboard Women in Music Awards koja će se održati 2. ožujka.

Olivia Rodrigo je poharala svjetske top ljestvice zahvaljujući debitantskom album 'Sour', a svih 11 pjesama svrstalo se u top 30 na Billboard Hot 100 ljestvici, što je čini prvom glazbenicom kojoj je to uspjelo za rukom.

'Olivijin put do superzvijezde ulazi u legendu pop glazbe. Njezin talent pripovjedačice i tekstopisca učinio ju je jednom od najautentičnijih i najuzbudljivijih novih umjetnika koji su se pojavili na sceni posljednjih godina', rekla je Hannah Karp, urednica Billboarda.

Billboard će nagraditi i sljedeće r Gabby Barrett, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Karol G, Bonnie Raitt and Saweetie during the forthcoming ceremony.

Inače, glazbenica je ove godine nominirana za nagradu Grammy u kategoriji najbolji novi izvođač gdje su joj konkurenti Finneas, The Kid Laroi i Saweetie.