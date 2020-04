Supruga princa Charlesa, vojvotkinja Camilla već je dulje od mjesce dana u njihovoj rezidenciji u Škotskoj. Kako točno provodi dane u izolaciji i što joj vraća osmijeh na lice u ovim tmurnim vremenima, 72-godišnja Camilla sada je otkrila javnosti

‘Nikada prije nisam probala balet, no to nije važno jer balet je nešto što vas čini sretnijima. Zbog baleta se osjećam puno bolje. Zapravo ples me čini veselijom’, rekla je te objasnila kako je prije nešto više od godinu dana posjetila zajednici Silver swan koja se bavi baletom, prvi puta vidjela pravu ljepotu pokreta i tog plesa.

Ubrzo nakon toga okupila je svoje najbliže tri prijateljice, i jednom tjedno odlazile su zajedno na satove baleta.