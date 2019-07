Vojvode od Cambridgea uglađeni stigli na muško finale Wimbledona

Princ William i Kate Middleton nastavljaju tradiciju i kao veliki ljubitelji tenisa došli su na finalni meč muškog turnira na Wimbledonu u Londonu. Kraljevski par dobro raspoložen i modno usklađen smjestio se u posebnu ložu i nestrpljivo čekao početak igre

‘Roger Federer je majčina velika simpatija. Mislim da to sad smijem reći i da se moja majka neće naljutiti jer to vjerojatno zna i on sam', rekla je jednom prilikom Kate.

Nije tajna ni to da je Federer koji igra u finalu ovogodišnjeg turnira i pokušava oduzeti naslov prošlogodišnjem pobjedniku Novaku Đokoviću, obiteljski prijatelj lijepe vojvotkinje.