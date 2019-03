Vojko V: 'Radim glazbu da meni bude dobra i da mogu živjeti od toga. To nije nikakav grijeh'

Iako u samim počecima nije vjerovao da će uspjeti u glazbi, Andrija Vujević, poznatiji kao Vojko V danas uživa pažnju gomilu fanova, a za svoj posljednji album osvojio je čak tri Porina; za album godine, najbolji album klupske glazbe i za najbolji spot

Radio je kao programer, no tvrtka u kojoj je radio je propala te je dobio otkaz. U tom je trenutku s Dječacima imao hitove 'Narodna' i 'Lovrinac' te je zbog tadašnje recesije odlučio nastaviti svoju karijeru graditi u glazbi. Danas je jedan od najuspješnijih repera u Hrvata. Gotovo da i ne postoji osoba na našim prostorima koja ne zna stihove njegovih hitova 'Kako to' i 'Ne može'.

Mnogi ponavljaju ono što je već otpjevao. Poput 'Kako to? i 'Ne može'. To je najveća 'pilana' od svega, kaže.

Tekst za pjesmu 'Kako to' nastao je kada su mu rekli da mu je vrijeme napisati normalnu pjesmu. 'Ta riječ normalna me inspirirala da razmislim o tome što je to normalno danas', rekao je reper, dodajući kako je konstantno viđao bizarne poteze osoba iz svoje okoline, ali i vlastite sabotaže, koje je u konačnici opjevao u pjesmi.

Edo Majka kaže za Vojka V. da je 'Mišo Kovač u repu'.

'Ne bih išao tako daleko, ali se trudim pisati refrene koji se lako izgovaraju da ih masa ljudi može izgovarati zajedno. Ali da ću dignut ruke i neću repat, ta faza još nije došla', rekao je.

Na upit može li se živjeti od glazbe, Vojko V. kaže 'Kako tko'. 'Oduvijek govorim da sam komercijala totalna. Radim glazbu da meni bude dobra i da mogu živjeti od toga. To nije nikakav grijeh. Neki ljudi nisu spremni uložiti ekstra trud koji je potreban da šira publika ljudi može razumjeti što ti radiš. Ja sam bivši propali inženjer i prodajem tu priču te ljudi vjeruju u tu priču', odgovara Vojko.

Ne slaže se s Darkom Hudelistom koji je napisao 'da album Vojka V. teško može razumjeti netko stariji od 40 godina'.

'Ne slažem se s tim. Darko Hudelist je ozbiljan novinar koji je napisao dobar članak o meni. On nije imao pojma o tome što ja radim, trudio se, ali iz nekakvog respekta jer je pisao o Tuđmanu i Josipoviću nisam tražio autorizaciju pa je izašla izjava. Čak je u tekstu pisalo da nitko iznad 30 ne može to shvatiti, što je besmisleno jer bi to značilo, s obzirom da imam 34 da ne razumijem glazbu koju radim. Radim glazbu da je može razumjeti svatko. Imam i starije od 50 koji me prate.

'Ako želiš biti uspješan glazbenik prvo moraš razmisliti o tome tko si ti. Ja ovako ćelav, bez kose ne mogu glumiti da sam gangster s tetovažama koji prodaje kokain. Ja dolazim pred publiku kao ono što jesam, propali inžinjer', rekao je Vojko kroz šalu.

Priznaje da prije nastupa voli popiti malo alkohola kako bi se opustio, a za sebe kaže da je oduvijek bio egomanijak.

'Biti otac i reper, to je jedino što mi je bitno', rekao je Vojko koji ne planira nastupati dalje od Makedonije i Slovenije, posebice zbog toga što je 'dijaspora željna narodnog melosa' koji im on ne može isporučiti.