Na desetodnevnom digitalnom filmskom festivalu, u produkciji i organizaciji globalne medijske kompanije Tribeca Enterprises, bit će prikazani filmovi po izboru dvadeset filmskih festivala, među kojima su i međunarodni filmski festivali u Berlinu, Cannesu i Veneciji, kao i mnogi drugi, a s ciljem da se gledateljima omogući pristup filmskom stvaralaštvu iz svih dijelova svijeta

Sva sredstva prikupljena tijekom Festivala bit će usmjerena u COVID-19 Fond solidarnosti, kojeg je osnovala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Tribeca Enterprises, multimedijalna kompanija za proizvodnju kreativnih sadžaja koju su 2003. osnovali Robert De Niro i Jane Rosenthal i YouTube najavljuju zajednički projekt: globalni filmski festival We Are One (We Are One: A Global Film Festival), jedinstveni desetodnevni događaj koji će na YouTubeu okupiti globalnu zajednicu umjetnika kako bi publici besplatno predstavili filmove iz svih krajeva svijeta. Tijekom festivala koji će početi 29. svibnja na YouTube.com/WeAreOne biće prikazani filmovi po izboru Međunarodnog festivala animiranog filma Annecy, Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, BFI filmskog festivala u Londonu, Filmskog festivala u Cannesu, Međunarodnog filmskog festivala Guadalajara, Međunarodnog filmskog festivala i nagrada Macao (IFFAM), Filmskog festivala u Jerusalemu, Filmskog festivala u Mumbaiju (MAMI), Međunarodnog filmskog festivala Karlovy Vary, Filmskog festivala u Locarnu, Međunarodnog filmskog festivala u Marrakechu, Filmskog festivala u New Yorku, Međunarodnog filmskog festivala u San Sebastianu, Sarajevo Film Festivala, Filmskog festivala Sundance, Filmskog festivala u Sydneyu, Međunarodnog filmskog festivala u Tokiju, Međunarodnog filmskog festivala u Torontu, Tribeca Film Festivala, Filmskog festivala u Veneciji i drugih, kako bi publici omogućili pristup filmskim pričama iz svih dijelova svijeta, a filmskim autorima pristup globalnoj filmskoj publici.

Uvjerenje kako umjetnici i stvaratelji u presudnim trenucima mogu ujediniti svijet, ohrabriti smislenu koegzistenicju i povezati ljude, ugrađeno je u DNK filmskih festivala. Globalni filmski festival We Are One gledaocima će omogućiti ne samo da iz nove perspektive upoznaju različite kulture, već i da direktnim donacijama pomognu lokalnim zajednicama širom svijeta pogođenim COVID-19 pandemijom. Sav novac prikupljen tokom Festivala bit će usmjeren Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) i lokalnim humanitarnim organizacijama u svim dijelovima svijeta. 'Često govorimo kako film ima jedinstvenu i snažnu moć inspirirati i ujediniti ljude bez obzira na sve razlike i granice među njima te tako pomogne liječenju svijeta', izjavila je Jane Rosenthal, glavna izvršna direktorica međunarodne medijske kompanije Tribeca Enterprises i suosnivačica Tribeca Film Festivala. 'Globalni filmski festival 'We Are One' okupit će izbornike festivala, umjetnike i autore kako bi zabavili i utješili publiku širom svijeta. U suradnji s našim nevjerojatnim partnerima - filmskim festivalima iz svih krajeva svijeta i YouTubeom - nadamo se da ćemo svim gledateljima omogućiti otkriti što je to što svaki filmski festival čini jedinstvenim te spoznati pravi značaj umjetnosti i moć filma'.