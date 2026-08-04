Više od 27.000 ljudi na Šubićevcu, Thompson održao emotivan govor

Atmosfera na stadionu dosegnula je vrhunac već tijekom prve pjesme, a dio publike zapalio je baklje unatoč ranijim upozorenjima vatrogasaca da to ne čine zbog povećane opasnosti od požara. Nakon dviju uvodnih pjesama Thompso n se, vidno emotivan, obratio okupljenima.

'S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo. Pozdrav braniteljima. Znamo što je Šibenik bio u ratu. Pozdrav 142. drniškoj izvidničkoj brigadi. Lijepo je što smo zajedno. Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu i čuvamo uspomenu na njih. Kad smo oslobađali Hrvatsku... Hvala vam, vi ste moji heroji', poručio je.

Istaknuo je brojne mlade u publici, opisavši ih kao buduće čuvare onoga što su prethodne generacije stvorile. 'Ima nešto još ljepše i moćnije. Večeras su s nama naše kćeri, sinovi, naša mladež rame uz rame. Oni koji su stvarali Hrvatsku i budući čuvari onoga što smo napravili. Sad je vrijeme slavlja', zaključio je Thompson.

Koncert na Šubićevcu održan je uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.