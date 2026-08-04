Više od 27.000 ljudi na Šubićevcu, Thompson održao emotivan govor

Marko Perković Thompson vratio se u Šibenik nakon 13 godina te pred više od 27.000 ljudi na stadionu Šubićevac koncert otvorio pjesmom 'Bojna Čavoglave'. Nakon uvodnih pjesama obratio se publici, odao počast hrvatskim braniteljima i poručio da ga posebno veseli što su uz njih i mlađe generacije
Atmosfera na stadionu dosegnula je vrhunac već tijekom prve pjesme, a dio publike zapalio je baklje unatoč ranijim upozorenjima vatrogasaca da to ne čine zbog povećane opasnosti od požara. Nakon dviju uvodnih pjesama Thompson se, vidno emotivan, obratio okupljenima.
'S pjesmama koje su nas pratile u ratu počinjemo. Pozdrav braniteljima. Znamo što je Šibenik bio u ratu. Pozdrav 142. drniškoj izvidničkoj brigadi. Lijepo je što smo zajedno. Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu i čuvamo uspomenu na njih. Kad smo oslobađali Hrvatsku... Hvala vam, vi ste moji heroji', poručio je.
Istaknuo je brojne mlade u publici, opisavši ih kao buduće čuvare onoga što su prethodne generacije stvorile. 'Ima nešto još ljepše i moćnije. Večeras su s nama naše kćeri, sinovi, naša mladež rame uz rame. Oni koji su stvarali Hrvatsku i budući čuvari onoga što smo napravili. Sad je vrijeme slavlja', zaključio je Thompson.
Koncert na Šubićevcu održan je uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.