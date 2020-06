Vinko Ćemeraš: 'Otvorilo mi se dosta toga poslije showa i sada idem dati sve u muziku i vidjeti što ona ima za mene'

Pobjedu u trećoj sezoni hrvatske inačice showa 'The Voice Hrvatska' nakon dvije dame - Nine Kraljić i Ruže Janjiš - odnio je mladić iz Čapljine. Gledatelje je oduševio skromnošću, šarmom i emotivnim izvedbama svojim specifičnim glasom pa su ga nagradili prvim mjestom u zadnjoj sezoni. Vinko Ćemeraš nastavlja svoju glazbenu priču s vrhunskom glazbenom ekipom, a o svojim planovima, stvarima koje ga nadahnjuju i životu u karanteni govorio je za tportal

Stvarno su super, ni ja ni prijatelji iz benda nismo očekivali ovako pozitivne prve reakcije. To nam puno znači i daje vjetar u leđa da radimo još jače.

Ipak je to za mene najveći svjetski show i nije trebala neka posebna motivacija za prijavu. Dobiješ posebnu priliku pokazati što možeš. Uživao sam uvijek gledati 'The Voice', ali gledao sam i ostale pjevačke natjecateljske emisije.

Koja je vaša najranija uspomena vezana uz glazbu koje se možete sjetiti?

Neka najranija uspomena nastala je kada sam prvi put čuo Bijelo dugme i Azru, uživao sam. (smijeh)

Kakvu glazbu jako volite i zašto?

Volim iskrenu glazbu, da se tako izrazim. Volim kada se pjeva i svira iz duše, to mi privuče pažnju. Sve to prvo sam osjetio u grungeu, a kasnije se to širilo na blues i alternativni rock.

U kojem glazbenom žanru se nikada ne biste mogli vidjeti?

U hip-hopu se nikako ne mogu vidjeti, a nije da ne volim taj žanr, nego jednostavno ne mogu u tome dati doslovno ništa. (smijeh)