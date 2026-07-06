Viktorija Rađa podijelila recept za punjene paprike i otkrila mali trik za bolji okus

Nakon što je snimka na kojoj jede škampe podijelila mišljenja javnosti, Viktorija Rađa je odlučila 'smiriti strasti' pravim obiteljskim ručkom. U detaljnom video-vodiču snimljenom u vlastitoj kuhinji, otkrila je male tajne za pripremu savršenih punjenih paprika, uz duhovito obećanje pratiteljima da će ovoga puta jesti isključivo iz svog tanjura.

Za razliku od uobičajenih recepata u kojima se paprike pune sirovim mesom, Viktorija ima nešto drugačiji pristup. Njezin je tajni korak prethodno prodinstati mljeveno meso s nasjeckanim lukom i češnjakom. Kako bi kultnom jelu dala posebnu aromu i dodatnu sočnost, u smjesu obavezno dodaje i sitno sjeckanu pancetu.

Tek nakon dinstanja u mesnu smjesu umiješa rižu te njome puni očišćene paprike babure. Potom ih slaže u lonac i kuha u bogatom umaku od rajčice. Kao i svaki pravi tradicionalni ljetni obrok, i ovaj je zaokružila posluživanjem uz neizostavni pire krumpir.

'Evo nakon što je moj način jedenja škampa izazvao neočekivano puno emocija, vrijeme je da podijelim recept za jedno pravo ljetno jelo', poručila je Viktorija uz video koji je u kratkom roku prikupio simpatije i pozitivne reakcije njezinih pratitelja.