Otkriven najzanimljiviji detalj sa svadbe Taylor Swift: Evo što im je poručio Adam Sandler

Slavni komičar i glumac vodio je svadbenu ceremoniju 3. srpnja u Madison Square Gardenu uz pregršt humora, a njegovi savjeti za dugovječan odnos oduševili su prisutne. Trener Andy Reid je na događaju u Salt Lake Cityju pohvalio 59-godišnjeg Adama Sandlera nazvavši ga 'ludim', ali i 'fenomenalnim', a usput je podijelio tajnu sretnog braka koju je glumac uputio novopečenom paru.

'Stalno se ljubite'

'Adam Sandler je vodio obred i rekao im je: 'Stalno se ljubite'. U najjednostavnijem obliku, to je dobra stvar', ispričao je 68-godišnji Reid za The Deseret News. 'Teško je raspravljati se kad supruzi date poljubac ili ona vama... I pobrinite se da to radite svaki dan, svake minute kad imate priliku. Samo to radite i nećete imati nikakvih problema.'

Da se proslavljeni trener, koji je u braku od 1981. godine, i sam drži tog pravila, brzo je potvrdila i njegova supruga Tammy, dodavši da on to zaista radi.