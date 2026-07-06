'FENOMENALAN LUD'

Otkriven najzanimljiviji detalj sa svadbe Taylor Swift: Evo što im je poručio Adam Sandler

G.R.

06.07.2026 u 07:36

Travis Kelce, Taylor Swift
Travis Kelce, Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
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Trener NFL momčadi Kansas City Chiefs, Andy Reid, otkrio je zanimljive detalje sa spektakularnog vjenčanja Taylor Swift i Travisa Kelcea u New Yorku, uključujući dragocjen i vrlo jednostavan bračni savjet koji je mladencima dao glumac Adam Sandler u ulozi matičara

Slavni komičar i glumac vodio je svadbenu ceremoniju 3. srpnja u Madison Square Gardenu uz pregršt humora, a njegovi savjeti za dugovječan odnos oduševili su prisutne. Trener Andy Reid je na događaju u Salt Lake Cityju pohvalio 59-godišnjeg Adama Sandlera nazvavši ga 'ludim', ali i 'fenomenalnim', a usput je podijelio tajnu sretnog braka koju je glumac uputio novopečenom paru.

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'Stalno se ljubite'

'Adam Sandler je vodio obred i rekao im je: 'Stalno se ljubite'. U najjednostavnijem obliku, to je dobra stvar', ispričao je 68-godišnji Reid za The Deseret News. 'Teško je raspravljati se kad supruzi date poljubac ili ona vama... I pobrinite se da to radite svaki dan, svake minute kad imate priliku. Samo to radite i nećete imati nikakvih problema.'

Da se proslavljeni trener, koji je u braku od 1981. godine, i sam drži tog pravila, brzo je potvrdila i njegova supruga Tammy, dodavši da on to zaista radi.

Adam i Jackie Sandler
Adam i Jackie Sandler Izvor: EPA / Autor: TOLGA AKMEN

Komičar kao savršen izbor

Adam Sandler itekako je kompetentan za dijeljenje bračnih savjeta s obzirom na to da je sa suprugom Jackie u sretnom braku od 2003. godine te imaju dvije kćeri. Inače, glumac je nedavno javno hvalio i mladenku i mladoženju. Otkrio je da on i njegove kćeri obožavaju glazbu Taylor Swift, dok je za Kelcea, koji ima epizodnu ulogu u njegovom nadolazećem filmu 'Happy Gilmore 2', rekao da je 'sjajan glumac i sjajno ljudsko biće'.

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Slavni gosti na vjenčanju Taylor Swift Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Svadbeno slavlje, koje je uslijedilo nakon tri godine veze, obilježili su i ekskluzivni nastupi glazbenih legendi Paula McCartneyja, Tima McGrawa i Stevie Nicks.

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