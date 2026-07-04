Iskreno priznanje princa Williama o odgoju kćeri: 'Svaka čast, ne znam kako ti to uspijeva'

Princ William iznenadio je javnost neočekivanim gostovanjem u popularnom podcastu, u kojem je potpuno iskreno, iz perspektive oca, komentirao izazove odgoja djece. Uz razgovor o očinstvu, princ od Walesa prisjetio se i nezaboravnog susreta s Taylor Swift i njezinim zaručnikom
Princ od Walesa bio je gost iznenađenja u posebnoj epizodi hit podcasta 'New Heights', koji vode slavna NFL braća Jason i Travis Kelce. U opuštenom razgovoru 44-godišnji budući kralj i ponosni otac troje djece, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, nije krio oduševljenje kada je čuo da umirovljeni igrač američkog nogometa, Jason Kelce, ima čak četiri kćeri.
'Ne znam kako ti to uspijeva'
Prisjećajući se njihovog susreta u lipnju 2024. godine na stadionu Wembley, Jason je priznao kako mu je upravo upoznavanje tada devetogodišnje princeze Charlotte bio najdraži trenutak. 'Princeza Charlotte mi je bila vrhunac. I ja imam kćeri, tako da je druženje s njom bilo sjajno', rekao je Jason, koji sa suprugom Kylie ima četiri djevojčice.
Princ William mu je na to kroz smijeh odgovorio: 'Čestitam! Imati četiri kćeri... Iskreno, ne znam kako ti to uopće uspijeva.'
Tijekom podcasta, američka braća su iskoristila priliku da pohvale Williamov način odgoja. Istaknuli su koliko ih je impresioniralo to što princ dopušta svojoj djeci, pogotovo princu Georgeu i princezi Charlotte, da budu prisutni i slobodno sudjeluju u razgovorima s odraslima. William je skromno prihvatio pohvale, istaknuvši da on i princeza Kate žele stvoriti okruženje u kojem se njihova djeca osjećaju ugodno izražavajući vlastite misli.
'Trudimo se biti što više prisutni. Želim da znaju kako imaju pravo na svoje mišljenje i da ga se ne boje izreći', rekao je princ, otkrivši tako topliju, pristupačniju stranu roditeljstva iza zidina palače, drastično drugačiju od stroge tradicije s kojom je i sam odrastao.
Susret za pamćenje u Londonu
Trojac se potom prisjetio tog slavnog londonskog susreta koji se dogodio tijekom koncerta u sklopu turneje 'Eras'. Travis Kelce, koji je tada i sam zaplesao na pozornici uz svoju zaručnicu Taylor Swift, priznao je da mu je to bio jedan od najponosnijih trenutaka u životu.
'Bilo je to jedno od najnevjerojatnijih iskustava ikad, upoznati vas i vaše mališane tog dana. Jason i ja se stalno šalimo oko toga', dodao je Travis. Jason je priznao kako se u tom trenutku toliko zbunio zbog strogih kraljevskih protokola da nije znao kamo bi odložio pivo koje je držao u ruci.
Zanimljivo je da je ova posebna epizoda emitirana upravo na dan kada se održalo dugo iščekivano njujorško vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea.