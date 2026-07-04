Iskreno priznanje princa Williama o odgoju kćeri: 'Svaka čast, ne znam kako ti to uspijeva'

Princ William iznenadio je javnost neočekivanim gostovanjem u popularnom podcastu, u kojem je potpuno iskreno, iz perspektive oca, komentirao izazove odgoja djece. Uz razgovor o očinstvu, princ od Walesa prisjetio se i nezaboravnog susreta s Taylor Swift i njezinim zaručnikom

Princ od Walesa bio je gost iznenađenja u posebnoj epizodi hit podcasta 'New Heights', koji vode slavna NFL braća Jason i Travis Kelce. U opuštenom razgovoru 44-godišnji budući kralj i ponosni otac troje djece, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, nije krio oduševljenje kada je čuo da umirovljeni igrač američkog nogometa, Jason Kelce, ima čak četiri kćeri.

'Ne znam kako ti to uspijeva' Prisjećajući se njihovog susreta u lipnju 2024. godine na stadionu Wembley, Jason je priznao kako mu je upravo upoznavanje tada devetogodišnje princeze Charlotte bio najdraži trenutak. 'Princeza Charlotte mi je bila vrhunac. I ja imam kćeri, tako da je druženje s njom bilo sjajno', rekao je Jason, koji sa suprugom Kylie ima četiri djevojčice. Princ William mu je na to kroz smijeh odgovorio: 'Čestitam! Imati četiri kćeri... Iskreno, ne znam kako ti to uopće uspijeva.'

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia



Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Tayfun Salci / Zuma Press / Profimedia

Tijekom podcasta, američka braća su iskoristila priliku da pohvale Williamov način odgoja. Istaknuli su koliko ih je impresioniralo to što princ dopušta svojoj djeci, pogotovo princu Georgeu i princezi Charlotte, da budu prisutni i slobodno sudjeluju u razgovorima s odraslima. William je skromno prihvatio pohvale, istaknuvši da on i princeza Kate žele stvoriti okruženje u kojem se njihova djeca osjećaju ugodno izražavajući vlastite misli. 'Trudimo se biti što više prisutni. Želim da znaju kako imaju pravo na svoje mišljenje i da ga se ne boje izreći', rekao je princ, otkrivši tako topliju, pristupačniju stranu roditeljstva iza zidina palače, drastično drugačiju od stroge tradicije s kojom je i sam odrastao. Susret za pamćenje u Londonu Trojac se potom prisjetio tog slavnog londonskog susreta koji se dogodio tijekom koncerta u sklopu turneje 'Eras'. Travis Kelce, koji je tada i sam zaplesao na pozornici uz svoju zaručnicu Taylor Swift, priznao je da mu je to bio jedan od najponosnijih trenutaka u životu.

