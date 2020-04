Mnogima je jedno od glavnih pitanja u posljednjih nekoliko tjedana kako ispuniti slobodno vrijeme pa veliki broj ljudi traži neki dobar sadržaj koji bi mogli gledati i barem na sat ili dva pobjeći od tmurne svakodnevice. Još ako je vikend tu, što ima bolje od liste dobrih filmova

U sumornim vremenima ljudi se okreću stvarima koje ih uveseljavaju. Jedan od filmova koji bi mogao pomoći u tome je film u čijoj se glumačkoj postavi ne nalaze velika hollywoodska imena, no usprkos tome budi feel good osjećaj. Riječ je filmu 'Pjesma koja život znači' (Blinded By The Light) redateljice Gurindera Chadhae. Dobar razlog za pogledati film svakako je inspiracija iza njega – pjesme Brucea Springsteena.