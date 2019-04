[VIDEO] Ronaldova Georgina objavila video iz Dubrovnika: Čini se da nije baš zainteresirana za povijesne ljepote, više je zanima izbjeljivanje zubi

Atraktivna Georgina Rodriguez, aktualna djevojka Cristiana Ronalda, objavila je video uradak na svom Instagramu, u kojem sjedi na terasi vile Šeherezada i čita knjigu, dok je iza nje prepoznatljiva vizura Starog grada

Osim 'hvatanja' boje lijepa crnka Georgina Rodriguez uspjela je dobro izreklamirati na svom Instagram profilu i metodu izbjeljivanja zubi. Iako do veze s jednim od najpoznatijih nogometaša na svijetu, za atraktivnu crnku, koja je dotad radila kao prodavačica u dućanu luksuznog talijanskog brenda Gucci, nitko nije ni čuo, činjenica je da je Španjolki itekako krenulo na poslovnom planu otkako je postala Ronaldova djevojka.

Nedavno je postala je zaštitno lice kupaćih kostima Yamamay, a gomila njezinih objava na Instagramu su zapravo reklame, od već spomenutih sredstava za izbjeljivanje zubi, preko Yamamaya do brenda sportske odjeće Alo Yoga koji učestalo reklamira.

No par i njihovo društvo te brojni tjelohranitelji nisu došetali od obližnjih Ploča i prošli tih stotinjak metara do restorana, već su ih u staru gradsku jezgru dovezli kombijima - i to tik pred vrata, i tako uspješno izbjegli susret s običnim pukom.