[VIDEO] Otkriven pravi razlog: Evo zašto je doista zvijezda serije 'Laži me' stigla u Hrvatsku

Britanski glumac, poznat po svojim ulogama u kultnim filmovima Quentina Tarantina, ali i hit seriji 'Laži me', doletio je nakon šestomjesečnog snimanja svoje nove dramske serije iz Liverpoola u Zagreb kako bi riješio problem s vidom

'Cijeli život sam vjerovao da mi je lijevo oko slabovidno, dapače, mislio sam da vidim 30 posto manje na njega... Bio sam kod mnogih liječnika u Kaliforniji i Engleskoj koji su me uvjeravali da nema nade za to oko, a nakon samo dva sata provedenih u Svjetlosti ja prvi puta u životu vidim na to oko! Ovo je jednostavno nevjerojatno! Savršeno vidim na svim udaljenostima i to s oba oka', otkrio je slavni britanski glumac.