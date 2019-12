[VIDEO] Kevin Spacey se vratio nakon godinu dana i ponovno na pomalo bizaran način čestitao Božić

Nakon jednogodišnje pauze, glumac Kevin Spacey vratio se na društvene medije jednominutnim videom u kojem čestita Božić u stilu lika iz Kuće od karata kojeg je glumio, beskrupuloznog demokratskog predsjednika SAD-a Franka Underwooda

'Ah da, znam što mislite. Misli li on to ozbiljno? Smrtno sam ozbiljan. I to nije tako teško, vjerujte mi.'

Glumac potom savjetuje popustljivost: 'Idući put kada netko učini nešto što vam se ne sviđa, možete ga napasti. Ali možete se i suzdržati i učiniti neočekivano. Možete ga ubiti dobrotom'.

Video završava zlokobnom glazbom uz koju glumac agresivno raspiruje vatru u kaminu.

Spacey nije kazneno gonjen zbog optužbi za zlostavljanje. Tužiteljstvo je odustalo od jednog slučaja jer je navodna žrtva umrla, a druga je postala nedostupna.

Lik Franka Underwooda izbačen je iz posljednje sezone Kuće karata kada su se pojavile te optužbe.

Spacey je zadnji video objavio na Badnju večer 2018. pod naslovom "Dopustite mi da budem iskren" u kojem se neizravno i na bizaran način dotaknuo tih optužbi.

