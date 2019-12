[VIDEO] Doček za pamćenje: Mia Dimšić rasplesala najmlađe Dubrovčane

Ako je suditi po posljednjem danu u godini, 2020. će za Dubrovčane biti itekako dobra i vesela. Uoči spektakularnog večerašnjeg dočeka Nove godine, gdje će publiku zabavljati legendarni Parni valjak, organiziran je doček i za one najmlađe koji ne mogu izdržati do ponoći, a za koje je svoje najveće hitove izvela Mia Dimšić

'Apsolutno vjerujem da smo svi željni toplog ljudskog kontakta i to je nešto univerzalno u nama svima, koliko god da smo različiti. Treba nam ljubavi, iako to zvučalo kao klišej, i onda samo moraš to dati ljudima, a ako si dovoljno iskren, to će se prepoznati i prihvatiti. Bavim se nešto drugačijom glazbom i nikad se ne bih ugodno osjećala kad bi pozornost više bila usmjerena na moj fizički izgled.'

