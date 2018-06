Veza koja je šokirala i Hollywood: Slavna glumica ne krije koliko je zaljubljena u 32 godine stariju kolegicu

O njihovoj vezi mišljenja su podijeljena - i dok neki smatraju neprirodnim to što su dvije glumice u vezi, ima i onih kojima je to manja stavka od one kako je razlika u godinama čak 32 godine. Zašto ljude imaju takve reakcije na njihovu vezu, odgovor je pokušala dati i sama akterica - 43- godišnja glumica Sarah Paulson

'Kada me neki ljudi vide s Holland misle kako iz djetinjstva vučem traume vezane uz majku. Ja brinem o njoj isto koliko i ona brine o meni, nema nikakvih skrivenih namjera tu', rekla je zvijezda filma 'Oceanovih 8' u intervjuu za The Sunday Times. 'Mislim da mnogi ljudi imaju predrasude prema starijim ljudima - kao da ako se distanciraju od nečega, takvo što se njima neće dogoditi, odnosno neće ostariti. Ja imam sreću da sam u vezi s nekim tko je stariji i pametniji od mene', izjavila je Sarah Paulson o svojoj partnerici, 75-godišnjoj glumici Holland Taylor.

Tijekom intervjua Paulson je priznala koliko se divila svojoj partnerici i prije negoli je započela vezu s njom, smatrajući je 'najljepšom ženom koju je ikada vidjela'. Budući da je odavno javno progovorila o želji da zamrzne svoja jajašca, kako bi se jednog dana mogla ostvariti i u majčinstvu, glumica je rekla kako nikada nije bila skroz sigurna želi li ili ne djecu.

'Obožavam djecu, no izrazito sam impulzivna, pa sam strahovala da ću zažaliti ako postanem majka. No, s druge strane, možda ću žaliti i ako ne postanem, stoga sam, za svaki slučaj, zamrznula jajašca.'