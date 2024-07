Veza Bradleyja Coopera i lijepe Gigi Hadid prelazi u novu fazu

Dobro upućen izvor otkrio je da je plavokosa ljepotica s naslovnice Voguea 'jako sretna' s Cooperom te da unatoč pretrpanom rasporedu 'uspiju provoditi vrijeme zajedno i uživaju u druženju'.

'Na početku je to bila ležerna veza no sad je postalo sve ozbiljnije', dodao je taj izvor o paru, koji je viđen i na koncertu Taylor Swift i to u društvu njezinog Travisa Kelcea. Gigi Hadid se navodno divila i bila 'zaljubljena' u Coopera prije nego što su počeli izlaziti, objasnio je taj izvor, a par je sad, otkriva isti izvor, vrlo sretan skupa premda ih dijeli 20 godina razlike.