Veliki gubitak u obitelji Brucea Springsteena: Umrla mu je voljena majka Adele

Proslavljeni glazbenik kojem su 74 godine podijelio je dirljiv video na kojem Adele pleše s njim uz swing glazbu uz naslov koji se sastoji od stihova njegove pjesme 'The Wish' iz 1998., a koja je napisana za nju.

Majku Adele fanovi su dobro poznavali i voljeli jer je često posjećivala njegove nastupe, a on je plesao s njom na pozornici.

Tijekom nastupa Springsteena na Broadwayu 2021. rekao je: 'Moja majka voli plesati. Odrasla je 40-ih, a to je bilo vrijeme kada je ples bio egzistencijalni čin. Ona već 10 godina boluje od Alzheimera i to nam je puno oduzelo. Ali potreba za plesom nije je napustila. Ona ne može govoriti. Ona ne može stajati. Ne može se hraniti sama. Ali kad me vidi, uvijek je osmijeh. Još uvijek osmijeh. I još postoji poljubac. I tu je taj zvuk koji ispušta kad me vidi. To je samo zvuk, ali znam da znači 'Volim te'."

Adele Ann Zerilli porijeklom je iz četvrti Bay Ridge u Brooklynu u New Yorku. Udala se za Bruceova oca Douglasa Springstreena 1948. nakon što ih je njegov rođak upoznao. Douglas je umro 1998. u dobi od 73 godine.

Bruce i njegove dvije mlađe sestre Pamela i Virginia odrasli su u Freeholdu, New Jersey.

Adele je radila kao tajnica 47 godina dok je Douglas bio vozač autobusa i vojni veteran Drugog svjetskog rata. Bruceov otac se borio s depresijom tijekom svog života, a i proslavljeni glazbenik je također vodio neko vrijeme vlastite bitke s mentalnim zdravljem.