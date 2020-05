Kaia Gerber, 18- godišnja kćer američkog modela Cindy Crawford svojim brojnim fanovima ovoga se vikenda imala čime 'pohvaliti'. Zbog manje nesreće uspjela je zaraditi longetu na desnoj ruci, no navedena ozljeda nije ju pretjerano obeshrabrila

U nedavnom razgovoru za magazin Allure, Kaia je otkrila kako vrijeme u samoizolaciji provodi fokusirajući se na zdravlje, ali i svoju sreću. 'Trudim se svim snagama da budem zdrava i izvana, ali i iznutra. To svi zaboravljamo. Guramo i idemo do iznemoglosti, nemajući vremena osvrnuti se i osluhnuti svoje tijelo i slušati njegove potrebe. Zapravo sam sretna što ovo vrijeme mogu iskoristiti baš za to - da poslušam svoje tijelo - i to je sada postalo dijelom moje rutine', otkrila je.