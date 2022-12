Uoči dodjele nagrade za borbu protiv rasizma Harryju i Meghan, princ i princeza od Walesa objavili fotografije koje tope srca

I dok su princ Harry i njegova supruga Meghan Markle sretno stigli u New York na dodjelu nagrada The Ripple of Hope i to privatnim zrakoplovom što je izazvalo brojne negativne komentare, princ William i njegova supruga Kate objavili su nekoliko divnih fotografija na Instagramu

Princ William i njegova supruga Kate Middleton na svom su Instagram profilu podijelili zadivljujuće crno-bijele fotografije iza pozornice Earthshot Prizea samo nekoliko sati prije nego što će princ Harry i Meghan Markle primiti nagradu u New Yorku za, kako je najavljeno, borbu protiv rasizma.

Kate Middleton and Prince William Ignite the Earthshot Prize! Peek Behind the Scenes with Backstage Photos https://t.co/MuftxJ5Qyl — People (@people) December 6, 2022

Princ i princeza od Walesa podijelili su divne prizore s nedavnog putovanja u Boston te su sve oduševili ovim fotografijama u crno-bijeloj varijanti. Kate je na tim fotografijama pozirala u senzacionalnoj haljini spuštenih ramena, a njihovi zaljubljeni pogledi govorili su više od riječi.