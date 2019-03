Umjesto da uživa u slavi i bogatstvu, Taylor Swift prolazi kroz najteži životni period

Ove će godine proslaviti 30. rođendan, no umjesto da se priprema da spektakularno obilježi okruglu brojku, jedna od najpoznatijih pjevačica današnjice, Taylor Swift, prolazi kroz najteže trenutke, što je otkrila za Elle magazin

U otvorenom pismu nazvanom '30 stvari koje sam naučila prije negoli napunim 30 godina', Tayor je između ostalih napisala: 'Moji su roditelji imali rak, a sada moja majka ponovno vodi bitku za život. Sve to naučilo me da u životu postoje samo pravi problemi i sve ostalo. Karcinom moje majke pravi je problem. Prije sam znala biti nervozna i tijekom dana imati promjene raspoloženja. Odlučila sam se prestati živcirati, osloboditi se stresa i posvetiti se pravim problemima.'

Uz zdravstvene probleme svoje majke, Taylor Swift otkrila je i kako bi bilo lijepo kada bi joj se ispričali svi koji su je ikada u životu zlostavljali. 'Prije nekoliko godina netko je započeo online kampanju mržnje protiv mene, nazivajući me zmijom. Činjenica da je toliko ljudi prihvatilo tu kampanju i nastavilo s njom učinilo me očajnom. Nikada se u životu nisam osjećala toliko loše, no s druge strane, ne mogu vam reći koliko je bilo teško ne nasmijati se kada bi se na pozornici pored mene napuhala 20-metarska kobra koju sam nazvala Karyn, ispred 60 tisuća fanova u deliriju. Time sam zapravo zlim trolovima odgovorila što mislim o njihovoj kampanji. Iako bi bilo lijepo dobiti ispriku od njih, možda je dovoljno i to što znam da sam uspjela preći preko svega. Da sam preživjela.'