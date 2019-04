Ugodno iznenađenje: Djevojka Joška Lokasa odradila svoj televizijski voditeljski debi

Ove nedjelje je u hotelu Westin održan je ždrijeb skupina za Svjetsko vaterpolsko prvenstvo 2019. u Južnoj Koreji. Veliko iznenađenje za publiku i gledatelje koji su pratili direktan prijenos na HTV-u bila je bivša Miss turizma, djevojka producenta i voditelja Joška Lokasa, Jelena Katarina Kapa koja je uz Marka Šapita odradila prvi televizijski 'live' zadatak. Svoje dojmove nakon odrađenog voditeljskog 'prvijenca' ispričala je za tportal

'Naravno da sam se iznenadila kad sam dobila poziv za vođenje, posebno jer je ovdje riječ o događaju od velikog značaja za naš sport. Riječ je o ždrijebu i puno toga se odlučuje i snosila sam dodatnu odgovornost sam tim što sa, to vodila. Budući da sam diplomirala na predmetu odnosa s javnošću u sportu i to baš na primjeru hrvatskog vaterpola srce mi je bilo puno kad sam dobila poziv za vođenje', ispričala nam je Jelena Katarina Kapa. Svoj voditeljski debi uživo, odradila je vrlo suvremeno, profesionalno, s dobrom dikcijom i pričanjem na engleskom.

'Sve što je vezano uz sport, budući sam i sama bila profesionalna sportašica me zanima. Znači, apsolutno dobro mi je poznat sporstki duh natjecanja i ždrijebanje koje je puno nervoze. Već tri godine radim internacionalni Loto i sve je to sjajno za mladu djevojku poput mene, ali ovakvo sportsko javljanje ili kad bih se primjerice mogla naći u bilo kakvom novinarskom sportskom sektoru na televiziji ili u nekom drugom mediju, bila bih presretna', priznala je.

'Kad nosim nečije haljine prije svega voli čuti sugestije dizajnera u čemu me on vidi. Tako je bilo i ovaj put. Rekla sam mu da mi da haljinu za koju on misli da bi bila dobra za mene pa je izabrao bijelu dugu haljinu. Vrlo je neobična, višeslojna, ima dosta materijala, ali je vrlo jednostavna i jako sam se dobro osjećala u njoj', pohvalila se.

A post shared by Jelena Katarina Kapa (@jelenakatarinakapa) on Dec 7, 2018 at 10:55am PST

View this post on Instagram

Njaveću podršku u životu pružaju joj najmiliji i njezin partner, omiljeni televizijski voditelj i producent Joško Lokas koji je, otkrila je, vrlo zadovoljan njezinim prvim nastupom.

'Joško je danima prolazio sve to samnom i moram ga pohvaliti jer je bio ustrajan u svemu da se to odradi kako treba. Apsolutno sam mu zahvalna na tome jer ne mogu uopće opisati koliko je predobro imati podršku od takve osobe, profesionalca, osim što je moj životni partner. Prije dva dana me prekinuo usred večere da prođeno još jednom to što sam imala u scenariju i morala sam testirati svoju i njegovu kontrolu nad svim što smo radili. Posve sam mu se prepoustila u ruke i presretna sam kako je sve ispalo. Joško je pratio reackije publike i sportaša i čini mi se da je zadovolja', rekla je kroz smijeh.