Ugledni Guardian napravio je popis 100 najboljih serija u 21. stoljeću, a evo koje su se našle u samom vrhu

Mladi turisti danas svoje destinacije biraju prema lokacijama snimanja omiljenih serija, a ne tako davno na televiziju i program koji prikazuje gledalo se s podcjenjivanjem. Zahvaljujući inovativnom pristupu i odličnim idejama serije su doživjele renesansu, a danas su interesantne i glumcima s holivudske A liste

Svaka epizoda ove serije priča svoju priču o planovima, nadama i snovima, glupostima, kiksevima i predrasudama Afroamerikanaca iz susjedstva na jedinstven i zabavan način, a serija žanrovski donosi vrlo širok spektar. Sa snovima o boljem životu bistri momak Earn Marks (Donald Glover) postaje menadžer svojem bratiću, talentiranom lokalnom reperu Paper Boiu, odnosno Alfredu, no uspjeh, život i identitet manje-više im je određen sredinom u kojoj žive - radničkom dijelu grada Atlante.

8. Fleabag (2016.-19.)



U osvajanje publike mlada britanska spisateljica i glumica Phoebe Waller-Bridge krenula je s pozornice londonskog kazališta prije nekih šest godina, uz ne baš dobre prognoze kritike. Kritičari su bili u krivu, jer se Waller-Bridge ove godine vratila na pozornicu i rasprodala sve predstave. U međuvremenu je snimila dvije sezone istoimene serije 'Fleabag', sadcom koji je talentirana spisateljica i glumica upotpunila klasičnim britanskim začinima poput tuge, boli i raspada obitelji, a nije joj promaknula ni masturbacija na temu Obama.



7. Igra prijestolja (2011.-19.)



Unatoč prilično rasprostranjenom vapaju najzagriženijih fanova da se ponovno napiše cijela posljednje sezona, od Daenerysinog ludila do papirnate Starbucksove čaše zaboravljene na stolu, 'Igra prijestolja' je i dalje jedna od najvećih serija. A zaslužuje to zahvaljujući osam sezona u kojima je svoje obožavatelje prikivala za male ekrane raznim uzbudljivim momentima s dosta prolivene krvi i najboljim bitkama koje su mali ekrani do sada uprizorili.