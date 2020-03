Ubojstvo, ljubavnici, financijske malverzacije, a sada i tajni off-shore računi; hoće li on napokon oprati ljagu s imena kraljevske obitelji?

Prošlog tjedna španjolska kraljevska kuća obratila se javnosti kako bi skinuli ljagu s aktualnog španjolskog kralja, 52-godišnjeg Filipa VI., koji je zbog očeve umiješanosti u financijske malverzacije, odbio njegovo nasljedstvo. Britanske novine The Telegraph već su ranije objavile kako je upravo kralj Filip VI. upisan kao nasljednik off-shore fondova na koje je Saudijska Arabija deponirala 100 milijuna dolara, a to sve bila je navodno donacija njegovom ocu Juanu Carlosu u vrijeme dok je i sam sjedio na španjolskom tronu

Juan Carlos postao je kralj 1975. godine, nakon smrti vojnog dikatora Francisca Franca i u javnosti je bio poznat upravo po tome što je izvukao zemlju iz ruku diktatora i fašističkog režima i uveo demokraciju. Na prijestolju je bio punih 39 godina, a abdicirao je 2. lipnja 2014. godine. To je bila prva u potpunosti svojevoljna abdikacija nekog španjolskog monarha od 1724. godine kada je istu stvar napravio kralj Filip IV., a sam Juan Carlos bio je akter mnogobrojnih obiteljskih skandala.

Među prvima bio je onaj u kojem je nesretnim slučajem stradao njegov mlađi brat Alfonso. Prema nekim pričama, Juan Carlos je slučajno iz pištolja ispalio hitac u svog brata Alfonsa i usmrtio ga na mjestu. Nakon toga skandali su se nastavili nizali - u doba najveće recesije u zemlji on je bio u lovu na slonove u Bocvani, o čemu se ne bi ni znalo da nije pao i slomio kuk zbog čega je završio u bolnici, pisalo se i o izvanbračnim aferama i djeci, a sve to ga je u konačnici dovelo do odluke da abdicira.