U novom filmu o Batmanu glumi 'naše gore list', Hana Hržić: 'Moj lik se zove Annika i najbolja je prijateljica Catwoman'

Najmračniji blockbuster o Čovjeku-šišmišu s engleskim glumcem Robertom Pattinsonom u glavnoj ulozi ostvario je odličan start u kinima diljem svijeta, a u njemu manju rolu tumači i mlada zagrebačka glumica, Hana Hržić

Hani Hržić prilika života stigla je kao po završetku Dramske akademije u Londonu, kad je čak ni ne znajući na koju točno audiciju ide, dobila ulogu u novom Batmanu i to onu najbolje prijateljice Catwoman, koju glumi slavna kći Lennyja Kravitza, Zoe Kravitz.

Završila sam Dramsku akademiju U Londonu u srpnju prije tri godine. Prvo sam bila kod jednog agenta, pa kod druge agentice i s njom sam išla na audiciju. Nije mi rekla za što, samo je rekla da se radi o akcijskom filmu. Mislila sam da je to nešto malo, došla sam tamo i pet minuta prije no što sam ušla u sobu su mi rekli da je za Batmana', ispričala je mlada glumica za Jutarnji list .

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Imala je priliku biti sa Zoe Kravitz u jednoj od scena i to joj je, kaže, bilo je 'fenomenalno, kao da živiš najbolji san ikad'. 'No, ono što je najljepše je da je ona izuzetno draga osoba. Pričale smo pored radijatora oko dva sata nakon snimanja jer je bilo hladno. Moraš snimati, pa čekaš da snimku pregledaju, da ti jave je li u redu, pa se vratiš u šator, pa na set, tako to otprilike izgleda. Razgovarale smo kao da smo stare kolegice, bila je jako draga. Imala sam priliku snimati i s Colinom Farrellom. Bilo je lijepo pričati s njim. Svi su izuzetno normalni i dragi ljudi. Radila sam i s Johnom Turturrom koji je super profesionalan i jako simpatičan. Svi pričaju s tobom kao da je najnormalniji dan na poslu, kao da piješ kavu s kolegama', pohvalila se glumica.