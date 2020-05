Slavna glazbenica Katy Perry dane u izolaciji provodila je sa zaručnikom glumcem Orlandom Bloomom, njegovim sinom iz prvog braka i svojim nećakinjama

Pjevačica ne krije kako joj je bilo naporno u izolaciji u njezinom domu u Kaliforniji.

'Inače sam control freak i volim planirati i naravno to više ne mogu. Sve sam to teško podnosila. Prije sam mogla popiti čašu vina, no sad nisam ni to jer sam trudna. Kad sam bila pod stresom prije globalne pandemije bih otišla na meditaciju ili razgovor s psihoterapeutom', rekla je Katy.