Tri tjedna nakon prekida zanosna Kosovarka ponovno ljubi, evo tko joj je zarobio srce

Izgleda da je ovoga puta zaista krenula dalje. Pjevačica Dua Lipa samo nekoliko tjedana nakon prekida s dugogodišnjim dečkom Isaacom Carewom utjehu je pronašla u mlađahnom modelu Anwaru Hadidu

‘Dua i Isaac imaju poteškoće u viđanju i održavanju svoje veze na daljinu. Do većih je problema došlo nakon što su se pomirili prošle godine. Stvari jednostavno ne idu iako bi oboje to htjeli. Oni su prezaposleni i nemaju vremena jedno za drugoga’, rekao je tada za britanski The Sun izvor blizak bivšem paru. Ostaje vidjeti hoće li u tri godine mlađem modelu pronaći sve ono što u Carewu nije mogla.