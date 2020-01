Tony Cetinski pričao nam je o svom novom životnom pothvatu na kojem mu svi čestitaju

View this post on Instagram

🎤ŠKOLA PJEVANJA”Tony Cetinski “ - Opatija🎤 Za sve uzraste ( od 7 do 55 godina ) Velika mi je čast u suradnji sa gradom Opatija najaviti otvaranje nove škole pjevanja i to nad dan rođenja našeg doajena Ive Robića 28.01. Centar Gervais Upisi počinju 15. Ožujka !! Informacije na broju +385 98 9900 645 i na instagram profilu škole @skola_pjevanja_tony_cetinski #skolapjevanja #tonycetinski #opatijacroatia #najglas #kaousnu #ispunjensan