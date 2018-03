Toni Cetinski otvorio dušu: 'Dragi Bog pomilovao me nekoliko puta u životu, imao sam veliku šansu da tri puta nestanem'

Protekla godina je za jednog od naših najpopularnijih vokalista u regiji bila obilježena velikim uspjesima, ali i spletom nesretnih okolnosti. Iz tih je situacija izašao jači, a trenutno priprema novi album i veliki koncert na Trgu bana Jelačića 14. travnja. Toni Cetinski za tportal je progovorio o svojoj 27 godina dugoj karijeri i podijelio svoja razmišljanja o lijepim i manje lijepim događajima koji su iza njega. Zašto uživa u braku sa suprugom Dubravkom te kako je uspio prevladati situacije koje su se događale njemu i njegovoj obitelji, neka su od pitanja na koja je 48-godišnji glazbenik odgovorio otvoreno i bez ustručavanja

Još dok pjesme nisu gotove, dok nastaju, moram ih poslati nekim ljudima. Recimo, Branku, mom fanu i prijatelju iz djetinjstva iz Rovinja, moram obavezno poslati, pa onda roditeljima jer su mi oni najveći kritičari. Ako taj filtar prođe, onda će biti dobar album. Otac je posebno uzbuđen kad čuje nešto novo i bome mi kaže kad mu se nešto čini da ne valja. Onda mu kažem: 'Nisam ti poslao snimku da me kritiziraš, nego pohvališ.' (smijeh) Kad sam ga već spomenuo, moj otac će biti gost na koncertu u Sava centru, ali ne na način na koji se uvijek zafrkavam i imitiram ga, nego će stvarno pjevati. I sad je jako uzbuđen i boji se jer već dugo nije nastupao pred većom masom ljudi. Sprema se za to, pa me pitao možemo li spustiti tonalitet. Rekao sam mu: 'Ne može. Vidjet ćeš kad se popneš na binu i kad te adrenalin zašora da ćeš moći otpjevati.' (smijeh) Ali ja uopće ne sumnjam u njega.

Uglavnom je to moja odluka, a onda je podijelim s ostalima. Onda se neki slože s time ili ne, ali na kraju se moraju složiti s time. To se zove demokracija! (smijeh)

Kako birate koji ćete singl s albuma predstaviti publici? Je li to vaša odluka ili vam to diktira diskograf?

Prije nekoliko godina izbacio sam pjesmu 'Sve je s tobom napokon na mjestu' zato što mi se sad kad imam malo sjediju bradu činila da je 'dječja', ali smo je vratili jer je publika obožava. Isto tako, nekoliko godina nisam svirao 'Nebo iznad nas' jer mi je bila previše djetinjasta, no i nju smo ponovo uvrstili u repertoar. U jednom trenutku sam morao paziti kako biram pjesme po podnebljima. Jer primjerice u Srbiji funkcioniraju jedne, u Sloveniji bolje druge pjesme. Ali sad se to niveliralo i u svakom slučaju nije lako postaviti neku univerzalnu set listu. To je stvarno teško.

Meni je '23. prosinca'. To je pjesma koja neće nikad nikome dosaditi i nosi svoju priču i težinu, a 'Kad žena zavoli' je himna ljubavi i žena. Zanimljivo je da ta pjesma nije bila singl, odnosno nismo je posebno furali na radiopostajama, ni snimili videospot za nju, nego je sama od sebe našla put. Publika ju je počela tražiti na radiopostajama i od nje napravila to da postane singl pa smo je onda s koncerta izvukli i napravili videospot. Znači, neke pjesme same nađu svoj put do publike.

Je li svijet tehnologije, Youtubea, interneta oduzeo glazbi na kvaliteti?

To je isto kao pitanje cajki i narodne glazbe. Ima i dobrih i loših strana. Loša je to što jednostavno, ako ti nešto ne paše, ne možeš ne čuti. U svakom slučaju, na Youtubeu odabereš nešto što želiš čuti. Overdose bilo kakvog glazbenog žanra, pa tako i bilo kakve platforme kao što je Youtube, donosi i dobrih i loših stvari. Kad je nečega previše, kvalitetna glazba dođe do izražaja iako se čini da prevladava loša. Ali ako uporno slušaš ono što voliš, što je kvalitetno i ako radiš dobro i kvalitetno, opet to može isplivati. U početku sam i ja bio u šoku, to je bio kao neki kulturološki udarac za glazbu. Jer mainstream je u jednom trenutku bio zapostavljen i još uvijek jest na radiopostajama, što je dalo više prostora zabavnoj i, hajdemo reći, šund glazbi. Ali urbana glazba toliko ne podiže mase i nema na terenu učinak kao mainstream. Ja bih više volio da pravi rock bude na mjestu mainstreama, a da mainstream bude tu negdje. To je problem 'diktata', a kad se nešto diktira, to ne valja. Urbanom se glazbom želi dominirati nad, hajdemo reći, lošijim projektima i lakim notama, ali na kraju se ništa ne događa jer ljudi uvijek slušaju ono što žele i vole, a ne ono što im se nameće.

Skoro 30 godina ste na sceni. Što vas je tako dugo održalo - šarm, izgled, ugled, glas, pjesme?

Izgled nije sigurno, nije to moj glavni adut! (smijeh) Ono zbog čega mi je drago da još uvijek trajem to je da se ujutro ne moram buditi s maskom Tonija Cetinskog kakvog su ljudi zavoljeli, nego sam ono što jesam. Znači, kad sam griješio, kad sam bio loš i kad sam bio dobar, publika me upoznala u svim oblicima i takav sam. Nisam možda od početka bio takav, ali sam shvatio da ako ljudima to bude okej, onda ću biti upravo onakav kakav jesam. Ali da svako jutro moram ući u robu Tonija Cetinskog da bih i dalje bio uspješan, da budem žrtva svog lika i djela, bio bih jako nesretan. U jednom trenutku ljudi zastrane ili se propiju ili se počnu drogirati, jednostavno postaneš žrtva, tako da sam najviše sretan jer sam, pogotovo zadnjih pet godina, našao ravnotežu duha i tijela. Naravno da tu ima puno utjecaja i ono što čovjek prolazi u privatnom životu ne može ne utjecati na posao, ali dosta dobro sam se iskobeljao iz svega toga i svaki put ustanem kao Feniks.