Tonči Huljić najavljuje glazbeni spektakl: 'Slažem repertoar gdje se igram s ekstremnim emocijama'

Poznati hrvatski skladatelj oduvijek je pomicao granice na našoj glazbenoj sceni. Nevjerojatno zanimanje medija izazvala je najava njegove nove suradnje sa Zagrebačkom filharmonijom koja je ovih dana predstavljena na konferenciji za medije. Skupa pripremaju projekt nazvan 'Croatia Rhapsody'. Tonči Huljić za tportal otkriva o kakvom je projektu riječ

Sve ćemo imati prilike vidjeti na 'čisto lirskom' kako najavljuje Tonči Huljić, koncertu u Zagrebu na Tomislavcu u petak 03. svibnja. Da (opet) ide u pravom smjeru pokazala je obrada pjesme 'Dva put sam umra' koju je predsjednik žirija 'Zvijezda' i hitmejker napisao za legendarnog Olivera Dragojevića. Orkestraciju potpisuje Hana Huljić koja će, koliko joj to obaveze dopuste, kaže na Tonči Huljić, radit 40 posto budućih materijala.

ŠTA SE TO ČUJE

'Riječ je o dvije vrste koncerta. Prvo će se izvoditi svjetski pozati hitove filmske glazbe ('Rocky', 'Indiana Jones', 'Mission Impossible' itd.), a drugi dio koncerta sviram ja s instrumentalistima iz Madre Badessa pojačanima sa flamenco gitarom, buzukijem i Akademskim zborom 'Ivan Goran Kovačić'. Jako mi je drago što je instrumentalma glazba izazvala odlične reakcije i uspjeh na Youtubeu. Drugi je cjelovečernji, moj i to u trajanju od sat i dvadeset gdje se radi o prearanžiranim pjesmama koje sam pisao za Maksima Mrvicu koje on ne izvodi tako često, skladbama grupe Bond, koje su bile na prvim mjestim u preko 30 zemalja na svijetu, grupe Wild, te mom isntumentalnom albumu 'Waterland' koji je izašao i Japanu i Koreji. Bit će tu i nešto obrađenih pjesama grupe Magazin, Graše. Tu slažem repertoar gdje se igram estremnim emocijama ili je totalno veselje ili patina, sjete i tuge. Bit će to fini program u kojem će se ljudi moći zabaviti i meditirati', najavio je poznati skladatelj.

Dodaje kako mu puno pomaže Krešimir Seletković koji je glavni orkestrator i supervizor koji kontrolira sve ono što se radi ne nekoliko adresa radi trenutno.