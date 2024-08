Tom Cruise i Nicole Kidman izbjegavaju se više od 20 godina, a za dlaku su se sreli u Parizu

No, bivši bračni par ovog je ljeta ipak je riskirao susret ovog ljeta, budući da su oboje primijećeni na Olimpijskim igrama u Parizu i to na isti dan. Naime, 28. srpnja, dok je Tom gledao kvalifikacije za žene u umjetničkoj gimnastici u Bercy Areni, Nicole je bila svega 20 minuta vožnje udaljena na Place de la Concorde sa svojim suprugom Keithom Urbanom i njihovim kćerima, gdje su gledali finale ženskog skateboardinga.

Distanca na premijeri

Godine 2001., kada su i službeno finalizirali svoj razvod, Nicole je također imala novi film pod nazivom 'The Others'. Kako prenosi BBC, Tom se ipak pojavio na premijeri u Los Angelesu, ali je došao odvojeno od svoje bivše supruge, te se njih dvoje nisu vidjeli na putu do projekcije. Iako se smatra da par u to vrijeme uopće nije komunicirao, razvod je bio itekako vruća tema.

Na pitanje je li mu čudno što su i on i Nicole bili na premijeri, Tom je odbacio svaku neugodnost, rekavši: 'Ovdje smo, volimo to što radimo, volimo filmove... osjećamo se privilegiranima što radimo nešto što uživamo u tome.'

'Međutim, Nicole je prethodno opisala tu situaciju - uključujući i vrijeme njihovoh razlaza - 'bizarnima'. 'Da, čudno je i bizarno i sve te stvari. Ali to je što je', rekla je.

'Kao što moj tata kaže: "Nic, to je što je, nije ono što je trebalo biti, nije ono što je moglo biti, to je ono što je.'