To ne radi često: Ricky Martin pokazao obožavateljima svog najmlađeg sina

Latino zavodnik i popularni pjevač s 12 godina mlađim suprugom, slikarom Jwanom Yosefom, odgaja četvero djece - 12-godišnje blizance Mattea i Valentina, dvogodišnju kćer Luciju i sina Renna, koji je stigao u obitelj u rujnu prošle godine. Premda uživa u očinstvu Ricky Martin rijetko objavljuje fotografije djece, no sada je napravio iznimku

Sada je izazvao pravo oduševljenje svojih fanova diljem svijeta kada je objavio fotografiju na Instagramu na kojoj u rukama drži svog sinčiča kojem su on i njegov suprug dali ime Renn Martin-Yosef.

'Puno ljudi mi govori da su moja djeca na naslovnicama, a ja im odgovaram da je to zato što želim normalizirati našu situaciju. Želim da ljudi gledaju moju obitelj i misle da u njoj nema ništa pogrešno. Djeca me pitaju zašto imaju dva oca, a ja im kažem da smo mi moderna obitelj. To je predivan osjećaj slobode', rekao je.