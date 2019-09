Ricky Martin i njegov muž čekaju četvrto dijete

Pjevač Ricky Martin najavio je da će njegov muž Jwan Yosef i on postati očevi po četvrti put

'Moja obitelj je ovdje. Jwan, trenutno te ne vidim, no volim te, moji prekrasni blizanci Valentino and Matteo, volim vas – vi ste moja snaga i svaki me dan nadahnjujete da nastavim ono što radim. Lucy, moja djevojčica nije ovdje, ostala je kod kuće s bakom, ona je također svjetlost mog života ', rekao je uzbuđeni Ricky Martin kad je primio nagradu, te na kraju dodao da čeka četvrto dijete.