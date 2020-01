Tko je upucao Ghosta? Upotrijebite svoju Moć i pridružite se otkrivanju zločina

Finale šeste sezone serije Moć (Power) pratite 10. veljače na Pickbox NOW

Tko je upucao Ghosta i postoji li šansa da je preživio – pitanje je koje muči ljubitelje popularne dramske serije Moć (Power) diljem svijeta i koje je vrlo brzo postalo trending na Twitteru! Pridružite se trendu Powera o kojem svi govore i otkrijte tko je misteriozni napadač na Jamesa Ghosta St. Patricka, vlasnika njujorškog noćnog kluba i visokoprofiliranog dilera droge.

PRIDRUŽITE SE TRENDU POWERA

Finalna sezona hit-serije Moć (Power), redatelja i producenta 50 Centa, ponovno je podignula prašinu i zaintrigirala gledatelje diljem svijeta. Posljednjih pet epizoda odgovorit će na pitanje tko je upucao Jamesa Ghosta St. Patricka kojeg glumi izvrsni Omari Hardwick. Svaka nova epizoda razotkrit će sve više detalja o šokantnom napadu na glavni lik serije i eliminirati jednog potencijalnog napadača. Pridružite se raspravi i na Pickbox NOW Facebook-stranici!

50 CENT NOMINIRAN ZA NAJBOLJEG REDATELJA

Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada organizacije National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 50 Cent nominiran je u kategoriji Outstanding Directing in a Drama Series za najboljeg redatelja, a Omari Hardwick nominiran je u kategoriji Outstanding Actor za najboljeg glumca u seriji.

Nove epizode posljednje sezone serije Moć (Power) pratite svakog ponedjeljka na Pickbox NOW, a napeto finale očekuje nas 10. veljače 2020.!