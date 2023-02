[UŽIVO] Tko će pobjediti? Bira se pjesma koja će nas predstavljati na Eurosongu

Počeo je natjecateljski spektakl Dora 2023. tijekom koje će se odabrati pjesma što će Hrvatsku predstavljati u Liverpoolu. Okupila je brojne izvođače, a ukupno 18 njih pokušat će privući publiku i žiri da glasaju baš za njih

Kroz natjecanje i televizijski show program vode Mirko Fodor te dvojac bez kojih 'Zvijezde pjevaju' ne bi bile iste, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca. U show programu Dore nastupit će Tony Cetinski, koji nas je s pjesmom ‘’Nek ti bude ljubav sva’ 1994. godine predstavljao na Eurosongu u Irskoj

Večer je otvorio nastup Mije Dimšić s pjesmom 'Guilty Pleasure' s kojom nas je prošle godine predstavljala na Eurosongu. Pjesmom 'Putovanje' na impozantnoj pozornici Dore prvi su nastupio je istarski cover sastav Top of the Pop s Mariom Petrekovićem. Nakon njih nastupio je Yogi Lonich izvevši emotivnu skladbu 'Love at First Sight'. Riječ je o glazbeniku hrvatsko-peruanskog porijekla, rođenom i odrastlim u Kaliforniji koji posljednjih godina živi i radi u Hrvatskoj. On je autor, kantautor, član više bendova i prateći glazbenik svjetskim imenima poput Chrisa Cornella, Shakire, Anastacije, Alanis Morissette.

Boris Štok nastupio je kao treći izvođač s pjesmom 'Grijeh'. Podjsetimo, karijeru je započeo kao frontmen Quasarra, višestruko nagrađivanog riječkog benda iz kojeg je izašao 2017. kako bi se ostvario kao solo izvođač. Nakon njega nastupila je Tajana Belina s pjesmom 'Dom'. Publika ju je mogla upoznati u drugoj sezoni HRT-ova showa 'The Voice Hrvatska', pod mentorstvom Ivana Dečaka došla je do polufinala. Nakon 'The Voicea' pridružila se pjevačkom timu HRT-ove emisije 'A strana', gdje je sudjelovala u drugoj i trećoj sezoni.

Krešo i kisele kiše izveli su skladbu 'Kme kme'. Riječ je o bendu koji djeluje od 2007. a svojom izvedbom su rasplesali publiku u Opatiji. Maja Grgić iznenadila je gledatelje i publiku u pomalo neobičnoj dugoj i raskošnoj zelenoj haljini i sa cvijećem na glavi. Izvela je pjesmu 'I Still Live'. Sedma je nastupila Barbara Munjas s pjesmom 'Putem snova'. Istarsku kantautoricu gledatelji oamte iz 2007. kada je prvi put nastupila na Dori. Do 2012. bila je članica Gustafa, a 2013. karijeru je nastavila u bendu Barbari.

Mlada splitska glazbenica Đana je nastupila s pjesmom 'Free Falin’'. Do sad je ostvarila brojne nastupe uživo, duete s Jacquesom Houdekom i Matijom Dedićem, a 2020. godine nastupila je prvi put na Dori s pjesmom 'One'. Riječanka Patricia Gasparini predstavila se u šljokičastom kombinezonu s pjesmom 'I Will Wait'. Nakon što je završila Pomorski fakultet u Rijeci 2015. godine (mag. logistike i menadžmenta), zaposlila se u UN-u u Ženevi, gdje je živjela sve donedavno. U Hrvatsku se vratila kako bi se mogla u potpunosti posvetiti glazbi. Splitska grupa The Splitters nastupili su pjesmom 'Lost and Found'. Iza sebe imaju već dva autorska albuma, izlazak trećeg 'Role filmova' odgođen je zbog Dore. Kao jedanaesta izvođačica Dore na pozornicu je stigla Hana Mašić s pjesmom 'Nesreća'. Pjevanjem se bavi od sedme godine, kao djevojčica nastupala je u emisiji 'Turbo Limač Show'. S pjesmom 'Otkucaj srca tvog' nastupila je 2003. godine na Euroviziji za djecu. Damir Kedžo izveo je 'Angels And Demons' u kostimu Matije Vuice. Nakon pobjede 2020. godine s pjesmom 'Divlji vjetre' ovaj put je nastupio sa skladbom skupine stranih autora.