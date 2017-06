The Cult u Zagrebu: Za ona dobra stara vremena

Uz odlične vremenske uvjete, The Cult su u minutaži nogometne utakmice uistinu oduševili publiku koja se nalazi u drugoj polovici života ali je prilično revno i znalački prihvatila sve ono što je band priredio za treći hrvatski nastup

Uvodničari u spektakl bili su Hard Time koje već više od dva desetljeća predvodi Gordan Penava Pišta. Ako se pridjev 'prekaljeni' može zalijepiti uz nekoga hrvatskog izvođača, onda je to bez sumnje Hard Time. Neopterećeno i žestoko odsvirali su uvodnih pola sata što je uključivalo i vrlo dobar cover Neila Younga 'Rockin' On The Free World'. Jedina laganija skladba 'Tvoja tajna' podsjetila je na izvedbe Gibonnija s prva dva albuma, a publiku su najviše razgalili rani hitovi 'Everybody Wants To Be Alone' i naslovna skladba prvijenca 'Kiss My Ass and Go To Hell' koju je posvetio svima koji preskaču predgrupe i dolaze samo na zvijezdu večeri.