Naša velika glazbena ikona Gabi Novak imala je zdravstvenih problema zbog kojih je završila na odjelu gdje su bili smješteni i oboljeli od koronavirusa. Preplašena 83-godišnjakinja sada je sve ispričala za javnost

‘Veoma ružno... Potres me je zadesio u bolnici. I, evo, sad sam u svojoj kući. Ne znam gdje bih započela, jer majstori su zauzeti, dimnjaci su se srušili, čekamo što ćemo s grijanjem, kada će se napraviti... Uglavnom sam u jednom jako i rijetko tužnom vremenu. Ne samo ja, nego čitav Zagreb. U izolaciji smo svi. Mislim da se pandemija neće dugo smiriti’, rekla je pa dodala: ‘Bože dragi, možda će nas ovo ponovo sjediniti. Zajedno prolazimo pakao, čitav svijet’.

Glazbena diva objasnila je da ima dana kada nije dobro i kada joj je potreban mir i samoća da dođe k sebi.

‘Pokolebam se, povučem se, isplačem to. Zašutim, uvučem se u neku samoću. Ali, opet čovjek u toj samoći dođe do sebe. Ako znaš iskoristiti samoću, onda u njoj moraš tražiti sebe da vidiš dokle si došao. Samoća nije bijeg, već ti služi da dođeš do vlastite spoznaje. Samoća je čišćenje‘, zaključila je.