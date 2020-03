Tereza Kesovija: 'Sve prolazi pa će proći i ovo. Moramo ići dalje jer život ide dalje'

View this post on Instagram

Dragi moji prijatelji, dragi fanovi, imam potrebu oglasiti se kratkim priopćenjem jer dobivam brojne upite kako sam. Ja sam dobro, koliko dobro već čovijek može biti u ovim nesretnim okolnostima. Čuvajmo jedni druge i ohrabrimo jedni druge. Sve prolazi pa će proći i ovo. Moramo ići dalje jer život ide dalje a Vama svima hvala na izrazima potpore i ljubavi 💞#terezakesvijaofficial #mojzagreb #sutrajenovidan #zagreb