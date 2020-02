Tereza Kesovija nije se sinoć pojavila na nastupu s Letom 3, otkrivamo zašto

View this post on Instagram

Dragi moji, ni ja nisam bila očito imuna na gripu, pa je sad imam. I dok sam do jutra čekala da mi iscure tri boćice infuzije, razmišljala sam koliko mi je žao što nisam s vama večeras pa neka moj Let 3 poleti jos većom snagom. Za mene. Pozdrav publici 💞#terezakesovijaofficial #let#zagreb #antivalentinovo