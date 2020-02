Ivica Skoko Mrletu i Prlji uzeo mjeru, a usput su isprobali neke njegove kreacije

Svojim konceptom antivalentinovskih koncerata i zanimljivim gostovanjima riječki Let 3 već godinama puni zagrebačke konertne prostore, a veliku pozornost za ovogodišnje peto izdanje Antivalentinova Prlja i Mrle skrenuli su još jednom neobičnom suradnjom

Sjedila sam za stolom sa svojom škvadrom i pitali su me koga želim da me dovede do scene, a ja sam rekla da ne želim nikoga. Onda sam se okrenula i za stolom ugledala Mrleta sa svojim brkovima i s dvije Barbike koje stoje uspravno na reveru njegovog kostima i otišla sam ga zamoliti da me odvede na pozornicu. Bio je fenomenalan. Doveo me do scene, čekao me, a poslije mi dao ruku da siđem i doveo me do stola. To je bila scena kao iz najstarijih holivudskih filmova!', rekla je za tportal.hr Tereza i dodala kako je to bio taj klik koji se dogodio među njima.

Tijekom sljedećeg susreta u jednom zagrebačkom restoranu brzo je pao dogovor oko snimanja remakea pjesme 'Sam u vodi'.

'Prije otprilike 34 godine nastao je Let 2. Prva proba, napisali smo pjesmu 'Ne trebam te'. Druga proba dan kasnije, napisali smo pjesmu 'Sam u vodi'. 34 godine kasnije istu tu pjesmu zajedno s Terezom Kesovijom izvodimo u Boćarskom domu. Život je nepredvidiv, život je lijep, vidimo se na 15.02. na Antivalentinovu!', napisali su Letovci prije tri dana na Instagramu i podijelili svoju fotografiju iz tih dana na kojoj su još 'golobrki'.