Tenzije između Meghan Markle i Kate Middleton ne prestaju, a razlog je zapravo jednostavan

Otkako se u svibnju udala za princa Harryja, na britanskom dvoru ne prestaju tenzije, osobito između dviju šogorica, buduće kraljice Kate Middleton i Meghan Markle. Dobro upućeni tvrde da je razlog svemu zapravo poprilično jednostavan

37-godišnja vojvotkinja od Sussexa uskoro bi trebala dobiti prvi veći kraljevski angažman, koji uključuje pokroviteljstvo odabranoj dobrotvornoj udruzi ili ustanovi, no do sada je poprilično dala do znanja da su joj ambicije puno veće te da namjerava više poraditi na obrazovanju, ali i osnaživanju žena, kao i mladih djevojaka diljem svijeta.

To je pokazala i sa svojim prvim projektom - kuharicom 'Together: Our Community Cookbook', koju je napravila u suradnji sa grupom žena koje su izgubile dom prošle godine u velikoj eksploziji u zgradi Grenfell Tower u Londonu u kojoj je poginulo 70 ljudi.