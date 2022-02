Tatjana Cameron Tajči se prisjetila Eurosonga: 'Svakako nisam mogala zamisliti nevjerojatan životni put koji sam do sada prošla'

Mnogima je poznato kako najveća pop zvijezda devedesetih već dugo živi u SAD-u gdje među ostalim nastupa kao motivacijska govornica, održava seminare i radionice. Svaka druga objava na društvenoj mreži joj je neka od motivirajućih 'life coach' poruka. Ovog puta je jednu takvu vezala uz prisjećanje na svoj nastup na Eurosongu

'Od najranije dobi imala sam jasnu viziju što želim raditi, kako se želim osjećati i što želim doprinijeti svijetu. Kada sam 1990. pobijedila na natjecanju koje me učinilo superzvijezdom u svojoj zemlji, nisam znala što me čeka. Htjela sam pjevati, željela sam osjetiti ljubav i povezanost s publikom i htjela sam donijeti malo radosti u svijet', piše na početku objave Tatjana Cameron Tajči i nastavlja:

'Kada živite svoj život slijedeći unutarnji glas (koji je vođen i ukorijenjen u ljubavi), otpuštajući vezanost za ishod, to dovodi do najnevjerojatnijih ishoda. Obično mnogo boljih od onoga što naši ograničeni umovi mogu smisliti. Svakako nisam mogala zamisliti nevjerojatan životni put koji sam do sada prošla. Sjedit ćeš kraj svog odraslog djeteta i prisjetit se kad si ga prvi put držao u naručju, gledat ćeš sadnicu rajčice koja niče na tvojoj prozorskoj dasci, pjevat ćeš pjesmu u autu na putu kući od posla i suze će teći. Otvorit ćete ulazna vrata i bit ćete zahvalnni za ružičasti izlazak sunca koji ćete doživjeti i osjećat ćete se kao Superzvijezda života. Bit ćete na vrhu životnih ljestvica. Jer svi ti trenuci odnose se na povezanost – nešto za čim svi čeznemo', poručila je zvijezda devedesetih na kraju objave.