Sylvester Stallone proslavio 80. rođendan: Supruga Jennifer podijelila rijetke fotografije

Sylvester Stallone , zvijezda filmskih hitova ' Rocky' i ' Rambo' , obilježio je veliki jubilej - 80. rođendan. Tim povodom njegova 22 godine mlađa supruga, Jennifer Flavin (57) na društvenim je mrežama podijelila niz zajedničkih fotografija koje prikazuju njihove obiteljske trenutke i godine provedene zajedno.

Uz objavu je suprugu uputila dirljivu rođendansku čestitku: 'Sretan 80. rođendan ljubavi moja! Od dana kada sam te upoznala 1988., uvijek si bio ljubav mog života. Hvala ti što si mi pružio najljepšu obitelj i dom. Jedva čekam da te zauvijek slavim! Volim te! '

Stallone i Jennifer Flavin u braku su od 1997 . godine te imaju tri kćeri, Sophiju (29) , Sistine (28) i Scarlet (24) . Iako su prije nekoliko godina prolazili kroz bračnu krizu, uspjeli su izgladiti nesuglasice i danas često ističu koliko im je obitelj najveći oslonac. Njihov sklad posljednjih godina mogu pratiti i gledatelji reality serije 'The Family Stallone', u kojoj dijele detalje iz privatnog života i pokazuju sasvim drugačiju stranu slavnog glumca.

U osmom desetljeću ne usporava

Iako je zakoračio u deveto desetljeće života, Stallone ne pokazuje znakove usporavanja. Osim što nastavlja glumačku karijeru, sve više vremena posvećuje svojoj velikoj strasti - slikarstvu, za koje je više puta rekao da ga prati još od djetinjstva.

Sylvester Stallone tijekom više od pet desetljeća karijere izgradio je status jednog od najvećih akcijskih glumaca svih vremena. Svjetsku slavu stekao je 1976. godine filmom 'Rocky', za koji je napisao scenarij i odigrao glavnu ulogu. Film je osvojio tri Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, dok je Stallone bio nominiran za Oscara i za najboljeg glumca i za najbolji originalni scenarij. Film je potom dobio 5 nastavka; 'Rocky II', 'Rocky III', 'Rocky IV', 'Rocky V' i 'Rocky Balboa' te dva spin-offa, 'Creed' i 'Creed II'.