Dirljiv oproštaj od Zrinka Ogreste: Kolege i prijatelji odali počast velikanu hrvatskog filma

Foaje Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu bio je mjesto posljednjeg službenog oproštaja od Zrinka Ogreste, jednog od najistaknutijih hrvatskih filmskih redatelja
Na komemoraciji su se okupili članovi njegove obitelji, prijatelji, suradnici te brojni predstavnici hrvatskog kulturnog i javnog života kako bi odali počast Zrinku Ogresti koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji.
Ogresta je preminuo 3. srpnja u 68. godini života, a njegov odlazak duboko je pogodio filmsku zajednicu i sve koji su tijekom desetljeća surađivali s njim.
Posljednji pozdrav redatelju došli su uputiti brojni glumci, redatelji i kulturni djelatnici. Među okupljenima bili su Ksenija Pajić, Slaven Knezović, Goran Grgić, Ksenija Marinković, Antonio Nuić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao i mnogi drugi prijatelji, kolege i poštovatelji njegova rada.
Svojim dolaskom odali su počast autoru čiji su filmovi obilježili suvremenu hrvatsku kinematografiju i koji je tijekom bogate karijere stekao status jednog od najnagrađivanijih domaćih redatelja. Komemoracija je protekla u dostojanstvenom i emotivnom ozračju, prisjećajući se njegova iznimnog umjetničkog nasljeđa i doprinosa hrvatskom filmu.
Podsjetimo, Ogresta je za svoj rad primio je i nagradu za životno djelo Vladimir Nazor.
Osim na domaćem, Pulskom festivalu gdje je osvojio brojne Zlatne arene, njegovi filmovi prikazivani su i nagrađivani na uglednim festivalima širom svijeta, u Berlinu, Veneciji, Karlovym Varyma, Londonu, Montpellieru, Haifi, Denveru, Milanu i drugima.