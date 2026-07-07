Dirljiv oproštaj od Zrinka Ogreste: Kolege i prijatelji odali počast velikanu hrvatskog filma

Foaje Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu bio je mjesto posljednjeg službenog oproštaja od Zrinka Ogreste, jednog od najistaknutijih hrvatskih filmskih redatelja

Na komemoraciji su se okupili članovi njegove obitelji, prijatelji, suradnici te brojni predstavnici hrvatskog kulturnog i javnog života kako bi odali počast Zrinku Ogresti koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji.

Ogresta je preminuo 3. srpnja u 68. godini života, a njegov odlazak duboko je pogodio filmsku zajednicu i sve koji su tijekom desetljeća surađivali s njim. Posljednji pozdrav redatelju došli su uputiti brojni glumci, redatelji i kulturni djelatnici. Među okupljenima bili su Ksenija Pajić, Slaven Knezović, Goran Grgić, Ksenija Marinković, Antonio Nuić te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao i mnogi drugi prijatelji, kolege i poštovatelji njegova rada.

Održana komemoracija za Zrinka Ogrestu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL







+9 Održana komemoracija za Zrinka Ogrestu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL