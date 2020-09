Svjetski poznati DJ Erick Morillo pronađen mrtav samo mjesec dana nakon optužbi za seksualno napastovanje

Slavni DJ i glazbeni producent Erick Morillo preminuo je s 49 godina, ni mjesec dana otkako je uhićen zbog sumnje na seksualni napad

Kolumbijsko-američki glazbenik proslavio se u '90-ima dance hitom 'I Like To Move It' koji je objavio pod umjetničkim imenom Reel 2 Real. Osvojio je nagrade Best House DJ i Best International DJ.