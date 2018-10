Svjetska blufunk legenda stiže po prvi put u Zagreb!

Karizmatični pjevač i gitarist, Keziah Jones, po prvi put predstavlja Zagrebu svoj ritmični afro zvuk. Naime 1. prosinca u Tvornici kulture, priprema veliki glazbeni spektakl za sve ljubitelje funka i bluesa kojeg Jones predstavlja pod orginalnim nazivom “Blufunk”

Svjetski hitovi kao što su “Rhythm is love”, “Million miles from home” i “My kind of girl”, osvajali su ljestvice širom svijeta, ali su njegovi live nastupi ono što ponajviše oduševljava publiku i predstavlja pravu poslasticu te najbolju garanciju za uživanje u “Funky afrobeatu”.

Kezajini uzori su Fela Kuti, Miles Davis i Jimi Hendrix, no njegova glazba donosi potpuno novi osjećaj u afrobeat-u, ova specifična mješavina afričkih ritmova s funkom i bluesom predstavlja jedinstveni zvuk izražene energije koja inspirira na ples.

Kako sam kaže:

'Gitaru sviram kao udaraljke. To je blues. To je funk. Ritmično. Afro.'

Karte za koncert su u prodaji preko Eventim prodajne mreže, po promotivnoj cijeni od 125 kuna. Standardna cijena karte iznosit će 145 kuna.

