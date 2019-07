Suprug Doris Dragović, Mario Budimir nakon oporavka od srčanog udara: 'Lipo je živit'

Prošlo je godinu dana od velikog šoka za obitelj Dragović. Umirovljeni vaterpolist i kapetan Jadrana prvaka Europe, životni suputnik splitske pjevačke dive Mario Budimir nakon oporavka od infarkta odlučio je progovoriti o svom zdravstvenom stanju

Supruga Doris koja je posebno proživljavala teške trenutke s kraja prosinca i siječnja, inzistirala da se njezin suprug oporavlja u miru i tišini.

'Krenuo bih od kuće u Slavićevoj putem Marmontove i onda bi me do Rive zaustavilo valjda četrdeset ljudi, svak me pitao kako sam. I to mi je stvaralo dodatni stres, uzbuđenje, vratio bih se brzo doma, nisam mogao podnijet, još sam bio frižak od svega. Nisam ni znao da me toliko ljudi zna, prepoznaje, dirnula me pažnja. Ali, sad je već dobro, dosta dobro', poručio je.

Ljetne dane par najčešće provodi u Rogoznici. 'Imam obaveznu turu plivanja, tri, četiri kilometra i deset kilometara šetnje. Ne, nije mi trčanje preporučljivo, samo duga šetnja, rekao je.